Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin davası kararı sonrası açıklama

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Türkiye'yi yasa boğan olayda karar çıktı..

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katili aylardır merakla bekleniyordu..

Narin'i kimin öldürdüğü son duruşmada ortaya çıktı.

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKAN TUNÇ: KARARIN MİLLETİMİZİN VİCDANINDA YER BULMASI ÖNEMLİ

Sonuçlanan dava ile ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir. Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir.



Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir.

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"DEVLET VE MİLLETÇE HEPİMİZ HEP BİRLİKTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çalışan tüm yargı mensuplarına teşekkür eden Bakan Tunç, “Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.