Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e 'bilirkişi ön raporu' yanıtı

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangınına ait olduğunu iddia ettiği bir raporu paylaştı.

Özel, raporda Bolu Belediye Başkanlığı'nın adının geçmediğini öne sürdü.

Özgür Özel'in paylaşımına ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap geldi.

"BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK VE VİCDANSIZLIK"

Bakan Tunç, Özel'in paylaştığı raporun korsan bir metin olduğunu söyledi.

Yılmaz Tunç, "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak, büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır." ifadelerine yer verdi.

'KORSAN METİN' TEPKİSİ

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.



Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

"FACİANIN TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLATILMASINDAN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLABİLİR?"