Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e 'bilirkişi ön raporu' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangınına ait olduğunu iddia ettiği bir raporu paylaştı.
Özel, raporda Bolu Belediye Başkanlığı'nın adının geçmediğini öne sürdü.
Özgür Özel'in paylaşımına ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap geldi.
"BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK VE VİCDANSIZLIK"
Bakan Tunç, Özel'in paylaştığı raporun korsan bir metin olduğunu söyledi.
Yılmaz Tunç, "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak, büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır." ifadelerine yer verdi.
'KORSAN METİN' TEPKİSİ
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.
Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.
"FACİANIN TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLATILMASINDAN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLABİLİR?"
Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.
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