Adalet Bakanı Gül, yürüyen baro başkanlarını eleştirdi

Bakan Abdülhamit Gül, “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz?” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanal 24'te katıldığı canlı yayında bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

“Baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler ve bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşün” sorulduğu Bakan Gül, baro başkanlarıyla her zaman görüştüklerini, ‘açık kapı diyaloğu’ yürüttüklerini dile getirdi.

“TEKLİF YOK NEYE KARŞI ÇIKIYORSUNUZ”

Yürüyüş yapan baro başkanlarına seslenen Gül, “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok.” dedi.

Bakan Gül, teklif ortaya çıktıktan sonra herkesin eleştiri ve öneri yapabileceğini dile getirdi.

Adalet Bakanı yürüyüş yapan baro başkanlarına tepki gösterdi İZLE

“SAVUNMAYI GERİYE GÖTÜRECEK ÇALIŞMAYA DESTEK VERMEYİZ”

Buradaki temel yaklaşımlarının, baroların daha çoğulcu ve katılımcı bir yapıya kavuşması olduğunu aktaran Gül; savunmanın, yargının temel unsuru olduğunu hatırlattı.

Avukatlık mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin kazanımlarını daha da artıracak bir çalışma yapmak istediklerini vurgulayan Bakan Gül, “Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar.” dedi.

“ÖNERİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Şu anda AK Parti'nin kamuoyuna açıkladığı bir taslağın olmadığını belirten Gül, tüm görüşleri dinlediklerini, gruplarının, tüm bu önerilere bakarak bir taslak ortaya çıkaracağını söyledi.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla her zaman irtibat halinde olduklarını belirterek, “Bizim için avukat, hakim, savcı, vatandaş olsun temel payda hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğüne dair her türlü görüş, öneri bizim için değerlidir.” diye konuştu.