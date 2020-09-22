Adalet Bakanlığı, 1200 hakim ve savcı alacak: İlan yayınlandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sınav ilanının bakanlığın sitesinden yayınladığını duyurarak, sınava girecek olanlara başarılar diledi.

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı alımı için yapılacak sınav ile ilgili ilanı yayınladı.

1200 hakim ve savcının alınacağını resmi Twitter hesabından duyuran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık." dedi.

"ADALET SİSTEMİMİZE GÜÇ VERECEK"

Sınava girecek olan adaylara başarılar dileyen Bakan Gül, "Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek." diye konuştu.

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