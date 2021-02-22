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    Adalet Bakanlığı 13 bin 202 yeni personel alacak

    Bakan Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 10:05
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    Adalet Bakanlığı 13 bin 202 yeni personel alacak

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık olarak yeni personel istihdam edeceklerini söyledi.

    Bakan Gül, duyuruyu Telegram hesabından yaparak, şunları söyledi:

    "YENİ PERSONEL ALIYORUZ"

    "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz."

    Adalet teşkilatını daha da güçlendireceklerini belirten Gül, ilanın hayırlı olmasını temenni etti.

    Adalet Bakanlığı 13 bin 202 yeni personel alacak #1

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