Adalet Bakanlığı, 200 personel alacak

Adalet Bakanlığı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına 200 personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenleri sevindirecek haber Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan habere göre, bakanlık, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı yapacak.

200 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

İlanda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalışmak üzere 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacının istihdam edileceği ifade edildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

13 Aralık 2021 tarihinde başlayacak başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.