Adalet Bakanlığı: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandığını, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, darbe davalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çekin, 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandığını, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini belirtti.

1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahseden Çekin, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahlandığı iddia edilen Selefi gruplara yönelik de konuşan Çekin, "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı." açıklamasını yaptı.