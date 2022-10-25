Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan teröristlerin iadesini istedi

Daimi Ortak Mekanizma toplantıları çerçevesinde Ankara'ya gelen Türkiye ve Finlandiya Adalet Bakanlıklarının görüşmesi 6 saat sürdü. Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan terörist iadesi talep etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmek adına Türkiye'yi ikna çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin vetosuna takılan iki ülkeden, teröristler konusunda somut adım bekleniyor.

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Ankara'ya geldi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya geldi.

Toplantı 6 saat sürdü

Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 6 saat sürdü.

Teröristlerin Türkiye'ye iadesi talep edildi

Toplantıda Adalet Bakanlığı, Finlandiya’dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.