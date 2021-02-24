Adalet Bakanlığı 13 bin 202 yeni personel alımı başvuruları başladı. Başvuru yapacak olan adaylar tarafından Adalet Bakanlığı güvenlik formuna ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından adaylar, Adalet Bakanlığı güvenlik formu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru esnasında güvenlik soruşturması formu isteğiyle karşılaştı. Bunun üzerine adaylar, ''Adalet Bakanlığı güvenlik formu nedir, nereden alınır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Adalet Bakanlığı güvenlik formu nedir, nereden alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ekranı..

GÜVENLİK FORMU NEDİR?

Adayların T.C Numarası, askerlik durumu ve aile bilgilerinin talep edildiği bir form olan güvenlik soruşturması formu, memurluğa girerken yapılacak güvenlik taraması için gerekli olan bir formdur. Adayların başvuru sırasında e-Devlet sistemine bu formu yüklemesi gerekmektedir.

GÜVENLİK FORMU NASIL DOLDURULUR?

Güvenlik soruşturması formunun doldurulabilmesi için öncelikle formun indirilmesi gerekmektedir.

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

GÜVENLİK FORMU ALMA EKRANI