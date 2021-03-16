Adalet Bakanlığı işaret dili tercümanı istihdam edecek

İstanbul, İzmir ve Ankara adliyelerinde, işaret dili tercümanı istihdam edileceğini duyuran Adalet Bakanlığı, bu uygulamanın Türkiye genelinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’deki adliyelere 10 işaret dili tercümanı alınacak.

Bu iş koluna yönelik atılan ilk adım olan bu gelişmenin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi.

İşaret dili personeli istihdamı ile engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanacağı kaydedildi.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, ilgili adalet komisyonları tarafından sözlü sınav yapılacak.

Sınav sonucuna göre Ankara, İstanbul, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve İzmir adliyelerinde her birinde iki kişi olmak üzere toplamda 10 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

ÖN BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Personeller sözleşmeli işaret dili tercümanı unvanını alacak. Ön başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

GEREKEN ŞARTLAR

Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonuna başvuru için gereken şartlar şöyle:

- En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak.

- Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.

3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Tercümanlık görevi için ilan edilen sayının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde istihdam edilebilecek.