Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet başvuru formu 2021

Adalet Bakanlığı çoğunluğu icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir kadrolarına olmak üzere 11 bin 484 personel alacak. Binlerce aday, başvuru adımlarını merak ediyor. İşte detaylar..

Adalet Bakanlığı tarafından 13 bin 202 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından ‘’ Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı pek çok ilde 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere personel alınacak.

Binlerce kişi, ''Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru süreci nasıl? İşte, Adalet Bakanlığı tarafından 13 bin 202 personel alımına ilişkin detaylı bilgiler..

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURULUR?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.'' dedi.

Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar e-Devlet sistemine girerek "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" aramasına tıkladıktan sonra sağ kısımdan "Yeni Başvuru" butonuna tıklayınız.

"Sözleşmeli İcra Katipliği Alım İlanı" veya "Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şöfor, Aşcı ve İşaret Dili Tercümanı Alımı" ilanlarından birini seçerek bilgilendirme yazısını kabul edebilirsiniz.

Sonraki adımda "Alan Seçimi" kısmından ilgili "Pozisyon"u seçerek devam ediniz.

Başvuru esnasında ekranlarda yer alan "Kaydet ve İlerle" düğmesine tıkladığınızda ilgili ekranda görüntülenen ve beyan ettiğiniz bilgileriniz kuruma iletilecektir.

Başvurunun son aşamasında "Başvur" düğmesine tıkladığınızda işleminiz tamamlanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda yer alan genel şartlar şu şekildedir:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR