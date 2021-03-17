Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Temizlik işçisi kura çekimi saat kaçta?

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Bugün temizlik işçisi kura çekimi yapılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart’ta tamamlandı. 1442 personelin 1.287'si sürekli işçi temizlik görevlisi alımı alanında yapılacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının yayımlanacağı tarih belli oldu. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi bugün yapılacak.

Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Temizlik işçisi kura sonuçları saat kaçta? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ile ilgili detaylar..

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi, 17 Mart Çarşamba günü saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda yapılacak.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak.

Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve kura çekilişinin görüntüleri kayıt altına alınacak.

Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek. Adaylar, başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip eedecek.

ADALET BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak olan sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan almak gerekecek.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.