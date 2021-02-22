Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı bölümleri..

Adalet Bakanlığı tarafından 13 bin 202 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından ‘’ Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? sorusu gündeme geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere kamuya 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Bakan Gül'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz.''

Açıklama sonrası, gözler başvuru şartları ve tarihlerine çevrildi. Binlerce kişi, ''Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, Adalet Bakanlığı tarafından 13 bin 202 personel alımıne ilişkin detaylı bilgiler..

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.'' dedi. Başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan ilanda yer alan genel şartlar şu şekildedir:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR