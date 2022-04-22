Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin Suç Atlası’nı çıkardı

2021 yılında açılan davaların incelenmesi ile yapılan araştırmalarda, illerde ve coğrafi bölgelerde işlenen suçları gösteren ‘Türkiye’nin Suç Atlası’ çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021 yılında açılan davalardaki suç türlerini mercek altına alarak illere ve coğrafi bölgelere göre Türkiye’nin ‘Suç Atlası’nı’ ortaya çıkaran bir araştırıma ortaya koydu.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’ aldı.

AA’nın haberine göre; çıkarılan Suç Atlası’nda, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren ‘vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar’ 62 ilde ilk sıraya yerleşti.

22 ilde en çok Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dava açıldı

Özel kanunlar kapsamında 32 ilde en çok dava ‘İcra ve İflas Kanunu'na’ muhalefetten açılırken, aralarında Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Artvin ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde en çok ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten’ dava açıldı

. Düzce, Bolu, Ordu, Gümüşhane'nin de aralarında yer aldığı 12 ilde en çok ‘Orman Kanunu'na muhalefet’ dava konusu olurken; Samsun, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da en çok ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a’ muhalefetten dava açıldı.

Ankara’da en çok Vergi Usul Kanunu’na muhalefet dava konusu oldu

Çankırı, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt ve Kars'ta ise en çok dava açılan suç ‘Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet’ olarak kayda geçti. Ankara'da en çok ‘Vergi Usul Kanunu'na’, Yalova'da en çok ‘Sınai Mülkiyet Kanunu'na’, İstanbul'da en çok ‘Çek Kanunu'na’, Yozgat'ta ise en çok ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na’ muhalefetten dava açıldı.

Bölgesel değerlendirmeler

TCK ve özel kanunlar uyarınca işlenen suçlar bölgesel olarak da değerlendirildi.

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlara karşı açılan davalarda ilk sırayı Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aldığı görülürken; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açılan davalardaki ilk sırayı mal varlığına karşı işlenen suçlar oluşturdu.

Özel kanunlar uyarınca bölge bazında Marmara'da ‘Çek Kanunu'na muhalefet’, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ‘İcra ve İflas Kanunu'na muhalefet’, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ en çok açılan dava konuları oldu.