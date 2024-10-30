Adalet Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'ndan Adalet ve Medya İlişkisi Paneli

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Medya ile adalet kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, doğru ve hızlı haber alma ilkesi çerçevesinde toplumun adalet sistemine olan güvenini artırmak ve iletişim süreçlerinin doğru ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde panel düzenleniyor.

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Medyanın adalet ile ilişkisinin temellerinin doğru atılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için düzenlenecek panel, yarın saat 10.00'da İstanbul’da bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER ADALET VE MEDYANIN İLİŞKİSİYLE İLGİLİ KONUŞMALAR YAPACAK

Panelde, alanında uzman konuşmacılar ve akademisyenler, medyanın toplumun adalet algısına olan etkisini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki sorumluluğunu masaya yatıracak.

Panelde, "Adaletin Tesisi ve Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi", "Toplumun Adalet Algısında Medyanın Sorumluluğu" ve "Değişen Dünyada Medya ve Adalet İlişkisinin Geleceği" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Bu oturumlarda adaletin sağlanmasında medyanın doğru bilgilendirme sorumluluğu, medya organlarının toplumun adalet duygusu üzerindeki etkileri, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde medya ve adalet ilişkisine bakış açısı ele alınacak.

PANELDEKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ İÇİN KATKI SAĞLAYACAK

Panelden çıkacak görüş ve önerilerin, hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki 4 yılı kapsayacak Yargı Reformu Stratejisi Belgesi için de katkı sağlaması bekleniyor.

Panelde tartışılacak konular, toplumsal olaylarda adaletin tesisi ve kamuoyunda zaman zaman oluşan cezasızlık algısının giderilmesine yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine de katkı sunacak.

Panel; medya temsilcileri, akademisyenler, hukukçular ve kamuoyunun diğer paydaşları için önemli bir buluşma noktası olacak.

İlki İstanbul’da düzenlenecek panel farklı illerde medya mensupları, akademisyenler ve yargı mensuplarının bir araya geleceği oturumlarla önümüzdeki günlerde de yaygınlaştırılarak devam edecek.