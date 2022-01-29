Adalet Bakanlığı'nda Abdülhamit Gül dönemi sona erdi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını isterken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yerine Bekir Bozdağ getirildi.

ABDÜLHAMİT GÜL'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Abdülhamit Gül, görevden affını istedikten sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum."

ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR

12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı.

Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesinde tamamladı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül’ün; makaleleri ve denemeleri, dergilerde ve gazetelerde yayınlandı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Millî Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

SİYASİ KARİYERİ

Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır.

2003-2010 yıllarında Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi olmuştur.

Kasım 2010-22 Eylül 2012 yılları arasında Has Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

HAS Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteyken Hukuki Araştırmalar Derneği üyesi olmuştur.

Daha sonra HAS Parti ile AK Partinin birleşmesi üzerine, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir.

7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Gaziantep milletvekili olmuştur.

AK Parti'nin 13 Eylül'de yaptığı MKYK toplantısından sonra Genel Sekreteri olmuştur.

19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Adalet Bakanı oldu.