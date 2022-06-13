Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Adliyesi'nde açılacak Kur'an Kursu açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılacak olan Yaz Kur'an Kursu faaliyetine gelen tehditlere, Adalet Bakanlığı yanıt verdi.

Ankara Adliyesi'nde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yaz Kur'an Kursu başlatılacak.

27 Haziran'da faaliyete geçeceği belirlenen ve katılımın isteğe bağlı olduğu Kur'an Kursu'nda Kur'an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler eğitimi verilecek.

İzmir Barosu'ndan tepki

Ankara Adliyesi'nde gerçekleştirilecek olan bu faaliyete, İzmir Barosu karşı çıktı.

Sert tepki gösteren İzmir Barosu 'Yargılanacaksınız' tehditleri savurduğu açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı umursamasa da, mevcut Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti hala demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mesajla duyurduğu söz konusu kurs, başta laiklik ilkesi olmak üzere devrim kanunlarının ve cinsiyet özelinde eğitim birliği kanunun açık ihlalidir. Cumhuriyetin temel niteliklerine ve devrim kanunlarına aykırı her türlü diile sebep olanların, tarafsız bir yargının kurumsallaştığı ilk anda bağımsız mahkemeler önünde hesap verecekleri gerçeğini bugün kendilerine hatırlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara Barosu: Fişleme

Ankara Barosu ise İzmir Barosu ile aynı safta kendini belli ederek, din eğitimi verilecek kurs için 'Fişleme' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Çok geçmeden, eleştirilere Adalet Bakanlığı tarafından yanıt geldi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitimi devletin denetimi altında yapılır

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Hukuk devletinde laiklik ilkesi, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir.

Kur’an-ı Kerim öğretimi anayasa ve yasalarımızın güvencesi altındadır.

Yaz Kur’an Kursları da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Talep doğrultusunda açılmasına karar verildi

5 bin civarında personelin bulunduğu Ankara Adliyesinde çalışanlardan gelen taleplerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an Kursu açılması kararı almıştır.

Katılım zorunlu değil

Yaz Kur’an Kurslarına katılım ihtiyaridir; herhangi bir zorunluluk yoktur.

Bunun yanında Ankara Adliyesinde personelden gelen talepler üzerine resim, müzik vb. pek çok sosyal ve kültürel etkinlik de yapılmaktadır.

"Kimse dini kanaatlerinden dolayı suçlanamaz"

Anayasa’nın 24’üncü maddesinde “Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” hükmüne rağmen Ankara Barosu ile İzmir Barosu yaptıkları açıklama ile yaz Kur’an Kursuna katılacak kişiler veya çocuklarını gönd erecek velileri hem kınamakta ve hem de suçlamaktadır.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını suç işlemekle itham etmekte, hesap sormakla tehdit etmektedir.

"Üslup, zorba ve dayatmacı zihniyetin hala korunduğunu göstermekte"

Açıklamalardaki üslup ve muhteva, 28 Şubat’ın ilkel, haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin Ankara ve İzmir Barolarında canlılığını hâlâ koruduğunu göstermektedir.

Bu ilkel ve çağdışı zihniyet, aziz milletimizin vicdanında geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de karşılık bulmayacaktır.

"Türkiye Cumhuriyeti, Anasaya'ya göre yönetilmektedir"