Adalet Bakanlığı'ndan engelli hükümlü ve tutuklulara 'açık görüş' izni

DHA

Adalet Bakanlığı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik bir düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre engelli hükümlü ve tutuklular, 3-6 Aralık tarihleri arasında yakınlarıyla açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni düzenlemeye ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

AÇIK GÖRÜŞ HAKKI TANINDI

Bakan Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereği, engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN ADALETE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.