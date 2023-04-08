Adalet Bakanlığı'ndan kadına şiddete karşı yeni adım: Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu Kadına şiddetin önüne geçerek kadın mağdurlarının adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için Adalet Bakanlığı'nda yapılan yeni çalışmalar kapsamında Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulduğu açıklandı.

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Ülke genelinde kadına şiddetin önüne geçmek amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bu kapsamda tüm imkanları seferber ederken çalışmalar yürütüyor.

Adalet Bakanlığı bu kapsamda yeni bir başkanlık kurdu.

Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Başkanlık kapsamında kadın haklarına yönelik politikalar geliştirmek, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince sunulan hizmetlerin etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Kurulan Daire Başkanlığı'yle kadın mağdurlarının adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ulusal ve uluslar arası süreçleri takip edecek

Psikososyal müdahale programları geliştiren, kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmeler yapan Başkanlık, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ediyor.

Mağdurların taleplerine yönelik projeler yapılacak

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yapılacak.

Bu yöntemlerle yeni projeler geliştiren Daire Başkanlığı, mağdurlara yönelik olarak şüpheli veya sanıkla teması önleyici tedbirlerin alınmasını, yerleşim yerini veya okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde aynı türde eğitim veren okullara devam etmelerini sağlıyor.