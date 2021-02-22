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    Adalet Bakanlığı'ndan Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması

    Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
    • AA
    • 22.02.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 16:09
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    Adalet Bakanlığı'ndan Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması

    Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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