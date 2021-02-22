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- Adalet Bakanlığı'ndan Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması
Adalet Bakanlığı'ndan Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması
Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
- AA
- 22.02.2021 - 16:08
- Güncelleme : 22.02.2021 - 16:09
Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.