Adalet Bakanlığı'ndan nafaka ödemeleri için süre önerisi

Süresiz nafaka sistemiyle ilgili yeniden yapılan görüşmelerde Adalet Bakanlığı, alt sınır 2 üst sınır 6 yıl olsun önerisinde bulundu.

Kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında özellikle son dönemlerde sıklıkla dile getirilen eleştiriler üzerine Adalet Bakanlığı, yeniden harekete geçti.

İki yıldır üzerinde çalışılan nafaka süresine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan bir öneri geldi.

ALT SINIR 2 ÜST SINIR 6 YIL OLSUN

Adalet Bakanlığı'nın önerisinde, alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü.

Adalet Bakanlığı'nın bu önerisine “Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hâkimlere bırakılmalı.” değerlendirmesi de yapıldı.

ALTERNATİF ÖNERİLER DE VAR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bakanlık, daha önce yaptığı alternatifli çalışmada, ‘nafakanın 5 yıl süreli olması’, ‘evliliğin süresiyle sınırlandırılması’, ‘evliliğin yarısı kadar süreyle sınırlandırılması’ önerileri yer aldı.