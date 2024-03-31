Adana, Antalya, Bursa'da CHP'nin adayları önde

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Türk halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.
3 ilde son durum
Seçmenlerin merakla beklediği iller arasında ise Adana, Antalya ve Bursa yer aldı.
CHP adayları önde
Açılan sandıklara göre bu 3 ilde de CHP adayları seçimi önde götürüyor.
Adana
Açılan Sandık: %20,19
CHP: %47,81
AK Parti: %37,83
İyi Parti: %4,34
DEM Parti: %2,35
Yeniden Refah: %1,59
Antalya
Açılan Sandık: %34,41
CHP: %46,93
AK Parti: %41,72
İyi Parti: %2,53
DEM Parti: %2,47
Zafer Partisi: %0,78
Bursa
Açılan Sandık: %38,41
CHP: %46,66
AK Parti: %39,41
İyi Parti: %2,19
Zafer Partisi: %1,33
Yeniden Refah: %4,24
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