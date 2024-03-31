Adana, Antalya, Bursa'da CHP'nin adayları önde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy sayımına geçildi. İşte Adana, Antalya, Bursa'da partilerin oy oranları…

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Türk halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

3 ilde son durum

Seçmenlerin merakla beklediği iller arasında ise Adana, Antalya ve Bursa yer aldı.

CHP adayları önde

Açılan sandıklara göre bu 3 ilde de CHP adayları seçimi önde götürüyor.

Adana

Açılan Sandık: %20,19

CHP: %47,81

AK Parti: %37,83

İyi Parti: %4,34

DEM Parti: %2,35

Yeniden Refah: %1,59

Antalya

Açılan Sandık: %34,41

CHP: %46,93

AK Parti: %41,72

İyi Parti: %2,53

DEM Parti: %2,47

Zafer Partisi: %0,78

Bursa

Açılan Sandık: %38,41

CHP: %46,66

AK Parti: %39,41

İyi Parti: %2,19

Zafer Partisi: %1,33

Yeniden Refah: %4,24