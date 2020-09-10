Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kavga çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı üçüncü oturumunda çıkan kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin dişi kırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gündemde olmayan 2 maddeyi gündeme almak için oylamaya sundu.

Karalar oylama sonucunu oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı. Bunun üzerine Cumhur İttifakı üyeleri oyların sayılmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Karalar oylamanın bittiğini söyledi.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Bunun üzerine Cumhur İttifakı üyeleri ayağa kalkarak sahnenin önüne gelince, CHP’li Sedat Gül ve diğer CHP’liler de yerinden kalkarak müdahale etti.

Çıkan kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe’nin dişi kırıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı Cumhur İttifakı üyelerine salonu terk etmelerini isteyerek, ”Bırakalım kendileri çalsın, kendileri oynasın” dedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

BAŞKAN İZLEDİ

Kavgayı oturduğu yerden izleyen Başkan Zeydan Karalar ise toplantının yarın saat 10.00’da yapılmasını isteyerek toplantıyı kapattı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kavga