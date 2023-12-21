Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! 2 yıldır aynı firmalar reklam ihalesi almış İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Adana Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 reklam firması sahibinin, şartnameleri kendileri alabilecekleri şekilde hazırladıkları ortaya çıktı.

DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu genişliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 18 Aralık'ta harekete geçti.

Nisan 2022'de gelen ihbarın ardından şafak operasyonu düzenlenerek belediyedeki işleyiş, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamına alındı.

Danışmanı da gözaltında

Haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mürüvet S. ile belediye personeli Y.D. ve M.İ.T.'nin, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerine, ihaleye girecek diğer firmaları söylediği belirlendi.

58 milyon TL'lik zarar

Ecrimisil yöntemiyle reklam verilen billboardların 3 reklam firmasına tahsis edilerek, belediyenin 58 milyon TL zarar uğratıldığı kaydedildi.

İki yıldır aynı firmalar reklam ihalesi aldı

Operasyonun ardından, söz konusu 3 reklam firması sahibinin, açılacak ihaleye katılacak diğer firmaları öğrenip, ihale şartnamelerini kendileri alabilecekleri şekilde hazırlayarak, Mürüvet S.'ye ulaştırdığı belirtildi.

Son 2 yıldır, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerini ise bu 3 firma dışında başka firmanın alamadığı ortaya çıktı.

Estetik ameliyatı 100 bin TL tuttu

Ayrıca, Mürüvet S.'nin yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatın 100 bin TL tuttuğu, ödemeyi ise birlikte hareket ettiği reklam firması sahibinin nakit olarak elden ödediği öne sürüldü.

Reklam firması sahiplerinin, sınırsız limitli kredi kartlarını harcama yapması için Mürüvet S.'ye verdiği, istediği zamanlarda nakit olarak rüşvet parası gönderdikleri, misafirlerini ağırladığında ise yemek ısmarladıkları iddia edildi.

10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ayrıca belediye personelinin, şüphelilere cep telefonu satın aldırdıkları, evlerinin kiralarını ödettikleri de belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mürüvet S. ile belediye personeli Y.D. ve M.İ.T. ile reklam firması sahipleri ve çalışanlarının aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)