Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Başdanışman rüşvetle estetik yaptırdı CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' operasyonuna gözaltına alınan Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanının, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettiği ortaya çıktı.

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DHA

Ekipler, dün bir belediyeye daha şafak baskın düzenledi.

Bu kez Adana Büyükşehir Belediyesi hedef oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında harekete geçti.

Zeydan Karalar'ın danışmanı da gözaltında

Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şartnameler ihaleden önce gönderildi

Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi.

Estetik ve özel masraflarını da ödettiler

Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi. Öte yandan Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)