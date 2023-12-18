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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu kapsamında harekete geçen ekipler, sabahın ilk ışıklarında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.