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    Adana, Gençlik Şöleni'ne başarıyla ev sahipliği yaptı

    Adana AK Parti İl Başkanlığı, kentte düzenlenen Gençlik Şöleni için çalışmaları başarıyla yürüttü. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, katılımcılara teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:57
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    Adana, Gençlik Şöleni'ne başarıyla ev sahipliği yaptı

    AK Parti tarafından Adana'da onbinlerce kişinin katılımıyla Gençlik Şöleni düzenlendi.

    Koordinasyon sorunu yaşanmadı

    Gençlik Şöleni'nin düzenlenmesinde rol alan AK Parti Adana İl Başkanlığı, koordinasyonu başarıyla tamamladı.

    Çevre illerden Gençlik Şöleni'ne katılmak için Adana'ya giden partililer, herhangi bir sorun yaşamadı.

    Büyük coşku

    AK Parti Adana İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm misafirleri büyük titizlikle kentte ağırladı.

    Adana'da tarihi gün

    AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan partililerin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Stadyumun içi-dışı dolu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yoğun teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkürler.

    Adana'mız yine tarihi bir güne tanıklık etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun teveccüh gösteren kıymetli gençlerimize ve aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

    Adana, Gençlik Şöleni ne başarıyla ev sahipliği yaptı #1

    Adana, Gençlik Şöleni ne başarıyla ev sahipliği yaptı #2

    Adana, Gençlik Şöleni ne başarıyla ev sahipliği yaptı #3

    Adana, Gençlik Şöleni ne başarıyla ev sahipliği yaptı #4

    Adana, Gençlik Şöleni ne başarıyla ev sahipliği yaptı #5

    Fotoğraf: AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay


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