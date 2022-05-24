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- Adana, Gençlik Şöleni'ne başarıyla ev sahipliği yaptı
Adana, Gençlik Şöleni'ne başarıyla ev sahipliği yaptı
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 10:46
- Güncelleme : 24.05.2022 - 10:57
AK Parti tarafından Adana'da onbinlerce kişinin katılımıyla Gençlik Şöleni düzenlendi.
Koordinasyon sorunu yaşanmadı
Gençlik Şöleni'nin düzenlenmesinde rol alan AK Parti Adana İl Başkanlığı, koordinasyonu başarıyla tamamladı.
Çevre illerden Gençlik Şöleni'ne katılmak için Adana'ya giden partililer, herhangi bir sorun yaşamadı.
Büyük coşku
AK Parti Adana İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm misafirleri büyük titizlikle kentte ağırladı.
Adana'da tarihi gün
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan partililerin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Stadyumun içi-dışı dolu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yoğun teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkürler.
Adana'mız yine tarihi bir güne tanıklık etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun teveccüh gösteren kıymetli gençlerimize ve aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Fotoğraf: AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay