Adana, Gençlik Şöleni'ne başarıyla ev sahipliği yaptı

Adana AK Parti İl Başkanlığı, kentte düzenlenen Gençlik Şöleni için çalışmaları başarıyla yürüttü. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti tarafından Adana'da onbinlerce kişinin katılımıyla Gençlik Şöleni düzenlendi.

Koordinasyon sorunu yaşanmadı

Gençlik Şöleni'nin düzenlenmesinde rol alan AK Parti Adana İl Başkanlığı, koordinasyonu başarıyla tamamladı.

Çevre illerden Gençlik Şöleni'ne katılmak için Adana'ya giden partililer, herhangi bir sorun yaşamadı.

Büyük coşku

AK Parti Adana İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm misafirleri büyük titizlikle kentte ağırladı.

Adana'da tarihi gün

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan partililerin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Stadyumun içi-dışı dolu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yoğun teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkürler.

Adana'mız yine tarihi bir güne tanıklık etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun teveccüh gösteren kıymetli gençlerimize ve aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Fotoğraf: AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay