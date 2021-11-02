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    Polise yakalanan göçmenler Adana Havalimanı'na girdi

    Adana polisine yakalanan ve karakola götürülürken kaçmaya başlayan 5 göçmen, havalimanı pistine girerek tehlikeli anlara sebep oldu.
    • AA
    • 02.11.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 15:28
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    Polise yakalanan göçmenler Adana Havalimanı'na girdi

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, havalimanı civarında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

    Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 kişilik Afganistanlı grupla karşılaştığı tırda uyuşturucu araması da yapmak için yabancı uyrukluları araçtan indirdi.

    5 GÖÇMEN HAVALİMANINA KAÇTI

    Bu sırada, yabancı uyruklulardan 5'i Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerledi.

    Polise yakalanan göçmenler Adana Havalimanı'na girdi

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı. Havalimanındaki trafik de yeniden normale döndü.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Göçmenlerden 67'sinin sınır dışı edileceği, piste giren 5 kişi hakkında da adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

    Polise yakalanan göçmenler Adana Havalimanı na girdi #1

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