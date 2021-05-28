PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. DBP il binasında gençlere ideolojik eğitim verildiği belirlendi.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün kırsaldaki yapılanmasına aktarım faaliyeti yürüttüğü öne sürülen HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EVLERDE ARAMALAR YAPILDI

Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24 Mayıs günü Adana, Tunceli ve Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapıldı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T., 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin Sarıçam Belediyesi Başkan Adayı D.A.'nın da bulunduğu 5'i kadın, 18 şüpheli gözaltına aldı.

‘HDP KAPATILIRSA DBP’DEN DEVAM EDİLECEK”

Şüphelilerin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Adana il binasında PKK güdümündeki gençlere ideolojik eğitim verdikleri ortaya çıktı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatılırsa, siyasi faaliyetlerine DBP üzerinden devam edeceklerini söyledikleri belirlendi.

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: Gençlere ideolojik eğitim vermişler VİDEO



'HDP, PKK'NIN SİYASİ KANADIDIR'

Operasyonun, bir süre önce HDP'nin il yönetiminde bulunan ve ismi açıklanmayan kişinin verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre bu şahsın verdiği ifadede, HDP Gençlik Meclisi'ndeki kişilerin 'HDP, PKK'nın siyasi kanadıdır' düşüncesiyle hareket ettikleri sözleri yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA YASA DIŞI EYLEMLERDE BULUNDULAR

Ayrıca, şüphelilerin geçmiş dönemlerde HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asma, el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli atma gibi yasa dışı eylemlerde bulundukları belirtildi.

10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T. ile İ.A., C.G. ve J.S. tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin arından serbest bırakıldı.