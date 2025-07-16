Adana merkezli 6 ilde operasyon: 130 uyuşturucu taciri yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de operasyonlar gerçekleştirildi.

130 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Yerlikaya paylaşımında 130 uyuşturucu tacirinin yakalandığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya, geçen yıl 3 Haziran 2024’te gerçekleştirilen ilk “NARKOKAPAN-ADANA” operasyonunda 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini, 335 şüphelinin yakalandığını ve 302’sinin tutuklandığını da hatırlattı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya, "Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Başkanımızı, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine, bir kez daha sesleniyorum: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!" dedi.