Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik operasyonda milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapan 19 şüpheli yakalanırken, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana merkezli operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

MİLLETVEKİLLERİ VE BÜROKRATLARI KAÇIRMA PLANI

Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

İŞKENCE İDDİASI

Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, örgütün aktif eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.



