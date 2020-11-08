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- Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
- AA & Ensonhaber
- 08.11.2020 - 12:47
- Güncelleme : 08.11.2020 - 13:48
Emniyet Genel Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana merkezli operasyon düzenlendi.
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
MİLLETVEKİLLERİ VE BÜROKRATLARI KAÇIRMA PLANI
Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.
İŞKENCE İDDİASI
Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, örgütün aktif eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.
Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.