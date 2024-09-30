Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci AK Parti’den istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, bir adli soruşturmada oğlunun adının geçmesi üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

AK Parti'de bir milletvekili partisinden ayrıldı...

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Zenbilci, 'bir soruşturmada oğlunun adının geçmesi' nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"DAVA ARKADAŞLARIMA ZARAR GELMEMESİ İÇİN PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Zenbilci, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum.

AHMET ZENBİLCİ KİMDİR

Ahmet Zenbilci, 27. ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'den Adana milletvekili olarak görev yaptı.

Eğitimini Adana İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı, Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Zenbilci, daha önce Sarıçam ve Sofulu belediye başkanlığı yapmış olup, evli ve beş çocuk babasıdır.