Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi’nden istifa etti

İyi Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ne katılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partiden istifa ettiği duyurdu.

İyi Parti’den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk, bu partiden istifa ederek Ümit Özdağ’ın liderliğini üstlendiği Zafer Partisi’ne katılmıştı.

Yaklaşık dört ay önce Zafer Partisi’ndeki Genel Sekreterlik görevinden ayrılan Koncuk, partiden de istifa ettiğini duyurdu.

"İstifalar görmezden gelindi"

İstifasını Twitter'dan duyuran Koncuk, Zafer Partisi'ne eleştirilerde bulundu.

Koncuk, "4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi.” dedi.

"Bu yönetim anlayışı ile ilerlemek mümkün görünmüyor"

Koncuk, istifasına gerekçe olarak şunları kaydetti:

“Genel Sekreterlikten istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum.”