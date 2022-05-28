Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
474.694
-0.67%
BTXN Coin
12.82
5.16%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Adana Müftüsü: Marketlerden kurban hissesi almak caiz değildir

    Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Bazı marketler "sabit kilo" garantisi verirken, bunun caiz olmadığı açıklandı.
    • 28.05.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Müftüsü: Marketlerden kurban hissesi almak caiz değildir

    Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları nereden alacaklarını araştırmaya başladı.

    Son yıllarda merketler kurban satışına da başladı. Canlı kurban satışı yapıldığı gibi hisse bazlı olarak kesilmiş ve parçalanmış kurbanlar da vatandaşlara ulaştırılıyor.

    Caiz mi, değil mi?

    Vatandaşlar zincir marketlerden aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanların caiz olup olmadıklarını araştırıyor.

    Vatandaşların merak ettiği sorunun cevabını Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar şu şekilde verdi:

    "Caiz değil, kurban ibadeti geçersiz olur"

    "Hayır, caiz değildir. Çünkü kurbanlık küçükbaş veya hisseli büyükbaş hayvanlardan elde edilen etler farklı kilolarda olacağından bunları sabitlemek doğru değildir. Eğer elde edilen et miktarı sabit kilodan az olursa başkalarının hakkı alınmış olur, fazla olursa kişinin hakkı başkalarına geçer. Farklı kurbanlık hayvanların etlerini bu şekilde koli yaparak birbirine karıştırmamak gerekir. Kesilecek kurbanlık tayin edilmediği için marketlerden bu şekilde yapilan alışverişlerle sadece et satın alınmış olur, ancak kurban ibadeti gerçekleştirilmiş olmaz." dedi.

    Adana Müftüsü: Marketlerden kurban hissesi almak caiz değildir #1

    Adana Müftüsü: Marketlerden kurban hissesi almak caiz değildir #2


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Japonya'daki 7 çocukta gizemli hepatit virüsü belirlendi
    Dünya

    Japonya'daki 7 çocukta gizemli hepatit virüsü belirlendi

    Samsun'da çatıda çıkan yangın plastik malzemelere sıçradı
    3. Sayfa

    Samsun'da çatıda çıkan yangın plastik malzemelere sıçradı

    Görüş Bildir