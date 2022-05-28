Adana Müftüsü: Marketlerden kurban hissesi almak caiz değildir

Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Bazı marketler "sabit kilo" garantisi verirken, bunun caiz olmadığı açıklandı.

Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları nereden alacaklarını araştırmaya başladı.

Son yıllarda merketler kurban satışına da başladı. Canlı kurban satışı yapıldığı gibi hisse bazlı olarak kesilmiş ve parçalanmış kurbanlar da vatandaşlara ulaştırılıyor.

Caiz mi, değil mi?

Vatandaşlar zincir marketlerden aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanların caiz olup olmadıklarını araştırıyor.

Vatandaşların merak ettiği sorunun cevabını Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar şu şekilde verdi:

"Caiz değil, kurban ibadeti geçersiz olur"

"Hayır, caiz değildir. Çünkü kurbanlık küçükbaş veya hisseli büyükbaş hayvanlardan elde edilen etler farklı kilolarda olacağından bunları sabitlemek doğru değildir. Eğer elde edilen et miktarı sabit kilodan az olursa başkalarının hakkı alınmış olur, fazla olursa kişinin hakkı başkalarına geçer. Farklı kurbanlık hayvanların etlerini bu şekilde koli yaparak birbirine karıştırmamak gerekir. Kesilecek kurbanlık tayin edilmediği için marketlerden bu şekilde yapilan alışverişlerle sadece et satın alınmış olur, ancak kurban ibadeti gerçekleştirilmiş olmaz." dedi.



