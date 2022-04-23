Adana polisi, 23 Nisan'da çocuklarla eğlendi

Çocuk bayramında miniklerin yüzünü güldürmek isteyen polis ekipleri, çocuklarla sıcak anlar yaşayıp seksek oynadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin de katıldığı programda polis çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

Polis, çocuklarla seksek oynadı

Polis çocukları etrafında toplayan İnci, “seksek” oyunu oynayarak onlarla eğlenip bayramlarını kutladı.

Çocuklar, bayramı keyifle kutladı

Polisin gülen yüzü olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ve şube müdürü çocuklarla tek tek ilgilenip onlarla keyifli bir bayram geçirdi.