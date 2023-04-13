Adana polisinden şok uygulama: 265 suçlu yakalandı, 106 silah ele geçirildi Kentte gece ve gündüz yapılan 'şok uygulamada' çok sayıda ceza kesildi. 5 adet çalıntı otomobil, 19 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet tespit edildi.

İHA

Güvenlik güçleri, huzur ve asayişi sağlamak adına operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kez ekipler, Adana'da harekete geçti.

Kentte, 3-9 Nisan tarihleri arasında kentin birçok bölgesinde gündüz ve gece saatlerinde “şok uygulama” için düğmeye basıldı.

37 şüpheli tutuklandı

Yapılan uygulamalarda şüpheli görünen kişilerin önce üst taraması daha sonra GBT sorgusu yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 265 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan yer alan 37 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ruhsatsız silahlar bulundu

Şüpheli görülen araçlarda ve şahıslarda yapılan taramalarda 86 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca ile bunlara ait bin 584 adet mermi ele geçirildi.

Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi

Polis ekipleri, araçlarda yaptığı plaka ve şase sorgularında 5 adet çalıntı otomobil, 19 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı elektrikli bisikleti tespit ederek sahiplerine ulaştırdı.

Öte yandan, 10 iş yerine yasa dışı kumar ve bahis oynatmaktan yasal işlem yapıldı.