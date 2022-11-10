Adana şehidinin ismi polis merkezine verildi

1992 tarihinde görev başındayken teröristlerce açılan ateşte şehit Salih Saraç'ın adı, polis merkezinde yaşatılacak.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Salih Saraç, 21 Nisan 1992 tarihinde şehit düştü.

Hain teröristlerce resmi araça açılan çapraz ateş sonucu şehit olan Saraç'ı, arkadaşları unutmadı.

Adı polis merkezine verildi

Şehidin meslektaşları, Salih Saraç ismini polis merkezine verme kararı aldı.

Şehidin ismi, törenle Fatih Caddesi üzerindeki Polis Merkezi Amirliği’ne verildi.

"Giden gidiyor ama geride kalanlar için çok zor"

Şehidin eşi Zuhal Saraç, “Eşim çok iyi bir insandı, görevine çok düşkündü. Allah diğer meslektaşlarına hayırlısıyla emekli olmak nasip etsin, kolay bir şey değil. Giden gidiyor ama geride kalanlar için çok zor. Allah rahmet eylesin, çok memnun oldum ama ismini her geçişimde gördüğümde içim kan ağlıyor diyebilirim. Kendi memleketinde adının yaşatılmasına çok memnun oldum, çok gururlandım.” dedi.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, şehidin kızı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ebru Saraç Özdağlı katıldı.