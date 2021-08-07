Adana ve Antalya'da hafta sonu sağanak bekleniyor

Orman yangınları ile boğuşan Adana ve Antalya'ya Meteoroloji'den iyi haber geldi. İki şehirde de hafta sonu sağanak yağış geliyor.

Türkiye, yangın felaketinden çıkmak için günlerdir insanüstü bir çabayla savaşıyor.

Türkiye genelinde, 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alınırken, yangınlardan en çok etkilenen Ege ve Akdeniz kıyılarında devam eden yangınlara müdahale, kontrol altına alınan alanlarda ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sahada ekiplerin mücadelesi devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iyi haber geldi.

ADANA VE ANTALYA'YA YAĞMUR GELİYOR

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, orman yangınlarının meydana geldiği illerde hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, Adana genelinde cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Antalya genelinde de yarın görüntülü sağanak tahmin edildiğini kaydeden Çelik, Muğla'da ise yağış öngörülmediğini ancak sıcaklık düşüşü ve nem artışının il genelinde etkili olacağını bildirdi.

YANGIN ÇIKMA İHTİMALİ AZALACAK

Çelik, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerindeki hava durumuna ilişkin ise şunları paylaştı:

"Sıcaklıklar bölgede 10 gündür mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyrediyordu. Ancak yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Yağışlarla nem de artacak. Dolayısıyla yangın çıkma ihtimali azalacak ve süren yangınların kontrol altına alınması kolaylaşacak. Meteorolojik parametreler bu ihtimalleri destekleyecek nitelikleri taşıyor."



