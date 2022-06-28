Adana'da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor

Ceyhan ilçesinde, 1 milyar dolarlık rezerv olduğu hesaplanan 2 kuyudaki petrol çalışmaları devam ediyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde, 1998’deki deprem sonrasında yer altı suyuna petrol karıştı.

Kuyu çalışmaları, o dönemde sonuçsuz kaldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2 yıl önce başlatılan petrol arama çalışmaları ise başarıyla sonuçlandı.

Araştırmalar neticesinde, 425 metre ve 358 metrede iki kuyuda petrol buldu.

8 yeni kuyu açılacak

DHA’nın haberine göre; 'Çukurova-1' ve 'Çukurova-2' ismi verilen araştırma sahasına açılan kuyulardan petrol çıkaran ve günlük 2-3 tanker sevkiyatı yapan TPAO'nun, mahallede 8 yeni kuyu açacağı belirtildi. Kuyular için yeni yollar açıldığı ve Mud-Pit havuzunun da kurulduğu görüldü.

Ayrıca, ilerleyen yıllarda yapımı tamamlandığında bölgeyi enerji ve plastik üssü haline getirecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile kuyuların arasında 42 kilometre mesafe bulunuyor.

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“Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır”

Kuyulardaki petrol rezervinin 1 milyar dolar değerinde olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık.”