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    Adana'da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor

    Ceyhan ilçesinde, 1 milyar dolarlık rezerv olduğu hesaplanan 2 kuyudaki petrol çalışmaları devam ediyor.
    • 28.06.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:26
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    Adana'da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor

    Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde, 1998’deki deprem sonrasında yer altı suyuna petrol karıştı.

    Kuyu çalışmaları, o dönemde sonuçsuz kaldı.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2 yıl önce başlatılan petrol arama çalışmaları ise başarıyla sonuçlandı.

    Araştırmalar neticesinde, 425 metre ve 358 metrede iki kuyuda petrol buldu.

    8 yeni kuyu açılacak

    DHA’nın haberine göre; 'Çukurova-1' ve 'Çukurova-2' ismi verilen araştırma sahasına açılan kuyulardan petrol çıkaran ve günlük 2-3 tanker sevkiyatı yapan TPAO'nun, mahallede 8 yeni kuyu açacağı belirtildi. Kuyular için yeni yollar açıldığı ve Mud-Pit havuzunun da kurulduğu görüldü.

    Ayrıca, ilerleyen yıllarda yapımı tamamlandığında bölgeyi enerji ve plastik üssü haline getirecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile kuyuların arasında 42 kilometre mesafe bulunuyor.

    Adana’da bulunan petrol sevinç yarattı VİDEO ARŞİV

    Adana da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor #1

    “Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır”

    Kuyulardaki petrol rezervinin 1 milyar dolar değerinde olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık.”

    Adana da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor #2

    Adana da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor #3

    Adana da, 1 milyar dolarlık rezervi bulunan kuyulardan petrol çıkarılıyor #4


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