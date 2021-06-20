Kreş için düzenlenen görkemli tören, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan ilçesine inşa edeceği kreşin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kreş, Cumhuriyet Mahallesi İsmet Atlı Şehir Stadyumu arkasında bulunan alana, 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek.

Ancak kreşle ilgili törene katılan belediye başkanı sayısı dikkat çekti.

KREŞ İÇİN 10 BELEDİYE BAŞKANI İLE TÖREN

Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yer aldı.

Adana'da 10 belediye başkanıyla kreş temel atma töreni ViDEO

"SANKİ DEV PROJE"

Bir kreş için 10 belediye başkanı ile gerçekleştirilen temel atma töreni, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kullanıcılar, "Sanki dev bir projenin temelini atıyorlar" şeklinde yorumlar yaptı.

Kreşin temeli, belediye başkanları ve davetlilerin kürsüde kurulan butona basmaları ile atılarak tören sona erdi.