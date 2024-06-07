Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Güvenlik güçleri uyuşturucuyla mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi, operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 266'sı tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tek operasyonda en yüksek tutuklama oranı

Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarına dair şu bilgileri verdi:

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da Narkoçelik-21 operasyonları düzenlendi.



Narkoçelik-21 operasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.