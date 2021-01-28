Adana'da 15 kişilik minibüsten 33 yolcu indi

Uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu 15 kişilik minibüsten, 33 yolcu çıktı. Belgesi bulunmayan Suriyeli minibüs sürücüsü Ali El Ahmet’e, 10 bin 850 TL para cezası kesildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı’nda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali El Ahmet yönetimindeki minibüsü durdurdu.

33 YOLCU ÇIKTI

Ekipler, 15 yolcu kapasiteli minibüste 33 yolcu taşındığını belirledi. Ayrıca, minibüsün iç kısmının yeniden düzenlenerek oturma gruplarının yerleştirildiği görüldü.

10 BİN 850 TL CEZA

Yapılan kontrolde, Ali El Ahmet’in sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ruhsata işlenmeden içerisinde düzenlemeler yapılan minibüs trafikten men edilirken, El Ahmet’e 10 bin 850 TL para cezası kesildi.

















