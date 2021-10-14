Adana’da kaldırımda yürürken 15 kişinin demir sopalı saldırısına uğrayan genç, ölümden dönerken 2 arkadaşı da yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarında 9 Ekim günü meydana gelen olayda iddiaya göre Halil Can Safçı (27), iki arkadaşıyla birlikte bulvarda kaldırımda yürürken arkasından birileri bağırmaya başladı.

Safçı, döndüğünde şahsın üzerine geldiğini görüp sakinleştirmeye çalıştı. Araya vatandaşlarında girmesiyle şahıs sakinleşti. Ancak Safçı yolun karşısına geçince bu şahıs tekrar saldırdı.

Onun saldırmasıyla birlikte etraftan eli sopalı 15 şahıs gelerek saldırıya geçti. Safçı ve iki arkadaşı darbedildi.

15 KİŞİLİK GRUP DEMİR SOPALARLA SALDIRDI

Safçı, aldığı demir sopa darbeleri nedeniyle ağır yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safçı, kafasına aldığı darbelerden dolayı hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

3 gün yoğun bakımda tedavi gören Safçı hayati tehlikeyi atlatınca servise çıkartıldı.

Adana’da 15 kişinin sopalarla darbettiği genç ölümden döndü VİDEO



"BİZE NEDEN SALDIRDIKLARINI BİLMİYORUZ"

Safçı, yaşadıklarına bir anlam veremediğini, şahsın kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, “Bir anda biri arkamızda bağırmaya, üstünü başını yırtmaya başladı. Daha sonra da benim üzerime doğru geldi. Ben ne oldu kardeşim sorunun ne dedim engellemeye çalıştım ama bana saldırdı. Sonra araya birileri girdi. Biz yolumuza devam ettik. Ancak onlar 15 kişi birden demir sopalarla bize saldırdı. Beni öldüresiye dövdüler. Önce özel bir hastaneye götürmüşler, orada doktor ‘bu ölebilir hemen Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürün’ demiş. Daha sonra beni buraya getirmişler. Ben ölümden döndüm ama neden bize saldırdıklarını bilmiyoruz. Benim iki arkadaşım da yaralandı. Bu zanlıların bulunmasını istiyorum, onlardan şikayetçiyim.” dedi.