Adana'da 2023 yerine 2024 yılı kutlandı

Dünya genelinde 2023 kutlamaları yapılırken, Adanalılar bir sene atlayarak 2024'ü kutladı.

İlginç haberlerle gündeme gelen Adana yılbaşını bir sene atlayarak kutladı.

Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti.

Tüm dünya 2023'e girerken, bölgede 2024 kutlamaları yapıldı.

Vatandaşlardan Ali Tutar, Adana’nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek "Tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi.

"Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız"

Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.

Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu.