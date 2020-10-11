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    Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

    Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 10:02
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    Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Türkiye’de sahte içkiden ölümlerin artması sonucu harekete geçti.

    Polis Seyhan ilçesinde bir adreste sahte içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.

    Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.

    Adana'da yapılan baskında 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi ViDEO

    Adana da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi #1

    Adana da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi #2

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