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- Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana’da bir kamyondaki bidonlarda, 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
- İHA
- 06.01.2022 - 09:49
- Güncelleme : 06.01.2022 - 10:07
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
3 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.
Bir kamyonda yapılan aramada, büyük bidonlara doldurulmuş 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.