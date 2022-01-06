Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da bir kamyondaki bidonlarda, 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

3 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.

Bir kamyonda yapılan aramada, büyük bidonlara doldurulmuş 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



