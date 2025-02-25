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İHA

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da, geçtiğimiz 4 günde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Yaşanan don, başta Yüreğir olmak üzere Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçesindeki turfanda patates tarlalarını etkiledi.

VERİM KAYBI YÜZDE 70

Zirai don zararı nedeniyle patateste yüzde 70 oranında verim kaybı yaşandı.

Yaşanan don ve poyraz, patates, salatalık, marul, kabak, şeftali, kayısı, nektarin, erik ile karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

"ÖNLEM ALINDI AMA YETERLİ OLMADI"

Ürünlerin kurtarılamadığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan şöyle konuştu:

Adana başta olmak üzere Mersin ve Hatay'ı da kapsayan 4 gün süren don olayı yaşandı. Bu bölgede don sonucu 40 gün sonra hasadı başlayacak patatesler yandı. Nisan ayının başında hasat edilecek patatesler kurudu.



Şeftali, kayısı, karpuz, soğan, domates ve narenciye ürünleri etkilendi. Ovanın tamamı adeta buz kesti. Soğuklama süresi uzun olduğu için ürünleri kurtaramadık.



Çiftçimiz ateş yakarak, yer altı sulama sistemini çalıştırarak veya rüzgar pervanelerini çalıştırarak önlem almaya çalıştı ancak yetmedi.

"CİDDİ ZARARIMIZ VAR"

Yaşadığı zararın boyutunu anlatan patates üreticisi Selman Demir şu ifadeleri kullandı: