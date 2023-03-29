Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler Adana'da Saimbeyli merkez üssü olan 3.9 ile 4.5 büyüklüğünde depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta da Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Türkiye sallanmaya devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremlerle mücadele sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Yıkımların büyük olduğu deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde çalışmalar devam ederken, hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.36'da ve 19.47'de Adana Saimbeyli merkez üssü olan 3.9 ile 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 9 ile 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler Saimbeyli'ye komşu Göksun ilçesinde hissedildi.

Saat 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.