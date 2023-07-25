AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem... Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

ensonhaber.com

Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken sabah saatlerinde korkutan bir haber daha geldi.

AFAD, Adana'da deprem olduğunu açıkladı.

Çevre şehirlerden hissedildi

Kozan ilçesinde sabah saat 08.44 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.5 olarak kaydedildi.

Bir diğer yandan, depremin derinliği 11.27 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.