Adana'da 71 kilo uyuşturucu ham maddesiyle yakalanınca içiciyim savunması yaptı

Güvenlik güçleri yine yüklü miktarda uyuşturucu sokaklara ulaşıp gençleri zehirlemeden ele geçirdi.
Operasyonun adresi Adana'ydı...
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.B.'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
71 KİLO UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Bunun üzerine Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler C.B.'yi yakaladı.
Evde yapılan aramada 718 gram bonzai ham maddesi, 628 adet uyuşturucu hap, 25,53 gram kokain, 1018 gram fenasetin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin ikametinde ele geçirilen 718 gram bonzai ham maddesinin 1 gramından 100 gram uyuşturucu madde elde edildiği ortaya çıktı.
Polis operasyonla ele geçen ham madde sayesinde 71 kilogram uyuşturucunun piyasa sürülmesine engel oldu.
SADECE İÇİCİYİM
Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde kullanmıyorum, sadece içiyorum" diye savunma yapan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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