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Adana'da 71 kilo uyuşturucu ham maddesiyle yakalanınca içiciyim savunması yaptı

Adana'da 71 kilo uyuşturucu ham maddesiyle yakalanınca içiciyim savunması yaptı Bir eve düzenlenen operasyonda 71 kilogram bonzai üretimine yarayan ham madde ele geçirilirken yakalanan şüphelinin 'içiciyim' savunması tutuklamaya engel olmadı.